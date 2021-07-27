Turgutlu'da kanalizasyon hattı yenilendi
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Turgutlu'da kanalizasyon hattı yenilendi

Turgutlu'da kanalizasyon hattı yenilendi
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Subaşı mahallesinde 60 metrelik ana kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Sami Tezcan, yapılan bu çalışma ile mahallesinde kanalizasyondan kaynaklı bir sorunun kalmadığını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ihtiyacına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesi Subaşı mahallesi Son Sokak üzerinde bulunan ana kanalizasyon hattında 60 metrelik yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından mahallede sorun yaşanan kanalizasyon hattı kalmadı.

Muhtar ve vatandaşlar çalışmalardan dolayı memnun

Subaşı Mahallesi Muhtarı Sami Tezcan, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde yapılan bu çalışma ile sorunlu noktadaki kanalizasyon hattımız yenilendi. Çevrede yaşayan vatandaşlarımız da bu çalışmadan dolayı oldukça memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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