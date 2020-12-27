Turgutlu'da kablo hırsızları mahalleyi internetsiz bıraktı
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Turgutlu'da kablo hırsızları mahalleyi internetsiz bıraktı

27.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:28
Turgutlu'da kablo hırsızları mahalleyi internetsiz bıraktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde internet erişimini sağlayan kabloların çalınması nedeniyle bir mahallede internet kesintisi yaşandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde internet erişimini sağlayan kabloların çalınması nedeniyle bir mahallede internet kesintisi yaşandı.

Çepnidere Mahallesinde internet kesintisi yaşayan vatandaşların ihbarı sonrası yürütülen araştırmada mahalleye internet erişimi sağlayan kabloların sökülerek çalındığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken internet erişiminin sağlanması için çalışma başlatıldı.

Mahalledeki yaklaşık 250 öğrencinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim aldıklarını ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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