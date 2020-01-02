Turgutlu'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca, koruma altına alındı
Haberler » Güncel » Turgutlu'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca, koruma altına alındı - Haber

Turgutlu'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca, koruma altına alındı

Manisa'da devriye gezen jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu atmaca, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

02.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:16
Turgutlu'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca, koruma altına alındı

'da devriye gezen ekiplerinin yaralı halde bulduğu atmaca, Manisa görevlilerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıbey Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada yaralı atmacayı gördü.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen atmacaya, su ve yiyecek verildi.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilen atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler