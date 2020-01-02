Turgutlu'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca, koruma altına alındı
Manisa'da devriye gezen jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu atmaca, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
Manisa'da devriye gezen jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu atmaca, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıbey Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada yaralı atmacayı gördü.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen atmacaya, su ve yiyecek verildi.
Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilen atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.