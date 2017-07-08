Turgutlu'da "İncir Şenliği" Düzenlendi

Turgutlu ilçesine bağlı Dalbahçe Mahallesi'nde 20 yıl aradan sonra "İncir Şenliği" düzenlendi.



Şenliğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İl Sağlık Müdürü Engin Yıldırım, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Dalbahçe İlkokulu öğrencileri, incir temalı şiirler okudu.



Belediye halk oyunları ekibinin gösterisinden sonra Turgutlu Belediyesi Halk Müziği korusu, incirle ilgili türküleri seslendirdi.



Düzenlenen "En İyi İncir" yarışmasında ödül almaya hak kazananlara ödülleri verildi.



İncir yarışmasında birinci olan Abdullah Kızmaz'a ödülü, Vali Güvençer tarafından verildi.



Şenlikte konuşan Güvençer, bu tür şenliklerin, vatandaşların birlik ve beraberlikleri açısından iyi bir kaynaşma ortamı olduğunu söyledi.



Şenlikte emeği geçenlere teşekkür eden Güvençer, "Milletimiz, misafirperverdir ve ikram etmeyi çok sever. Bizler, bugün İncir Şenliği sebebi ile Dalbahçe Mahallesindeyiz. Bizi çok güzel ağırladınız. Allah'ın bizlere nimet olarak verdiklerini ikram ettiniz. Mahsulleriniz bereketli ve hayırlı olsun." diye konuştu.