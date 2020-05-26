Turgutlu'da iki dükkana saldırı
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Turgutlu'da iki dükkana saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iki dükkanın camlarını kırdı.

Turgutlu'da iki dükkana saldırı
26.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:43

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iki dükkanın camlarını kırdı.

Turgutlu ilçesi Acarlar Mahallesi'ndeki bir dükkan ile Atatürk Bulvarı'ndaki bir dükkana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. İki dükkanın camları da kırıldı. Polis ekipleri her iki olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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