TURGUTLU'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - Haberler
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TURGUTLU'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Özyurt Mahallesi Ceylan Sokak ve Çanakkale Sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, dün gece saatlerinde iki aile arasında kavga çıktı. Gece sakinleşerek ayrılan gruplar arasındaki kavga bugün yeniden başladı. Sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgada kamyonet içerisindeki F.K (18) ile S.K (25), açılan ateşle yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen H.T. (40) isimli kadın da tabancadan çıkan kurşundan kaza sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken, tedbir amaçlı çevik kuvvet mahallede tedbir aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TURGUTLU'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

TURGUTLU'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

TURGUTLU'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

TURGUTLU'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

TURGUTLU'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
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Haber: TURGUTLU'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - Haberler
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