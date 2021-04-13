Turgutlu'da ihtiyaç sahipleir için yardım kampanyası

Turgutlu Belediyesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası başlattı.

Turgutlu Belediyesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası başlattı. Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği ve erzak paketi ulaştırılacak.

Paylaşma ve yardımlaşmanın ayı olan ramazan ayında Turgutlu Belediyesi önemli bir yardım kampanyası hayata geçirdi. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri vatandaşları gönül sofralarında buluşturmayı amaçlayan yardım kampanyasında bir ay boyunca iftar yemeği ve erzak paketlerinin dağıtımı Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla yapılacak. Bir kişilik iftar yemeğinin 20 TL, bir aile için erzak yardımı paketinin 110 TL olduğu kampanyada Turgutlu Belediyesi tarafından günlük 750 kişilik iftar yemeği dağıtılacak. 3 bin adet erzak paketi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlandı. İhtiyaç sahiplerinin yardımlardan faydalanabilmesi izin belediye zemin kata gelerek başvuru yapması gerektiği açıklandı. Yapılan başvurular sonrası belediye ekipleri tarafından tahkikat yapılarak yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Başkan ve başkan yardımcılarından 300 kişilik iftar yemeği desteği

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ise 300 kişilik iftar yemeği bağışında bulunarak kampanyaya ilk desteği verdi.

Yardım kampanyası hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu yıl iftar çadırında ve kalabalık sofralarda buluşamadığımız vatandaşlarımızla gönül bağı ile buluşuyoruz. Aşevi ve Hayır Merkezimiz aracığıyla başlattığımız yardım kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve vatandaşımızın iftar yemeklerini, erzak paketi ihtiyaçlarını hayırseverlerimizin destekleriyle karşılıyoruz. Sizler de kampanyamıza destek olmak, ihtiyaç sahipleri ile gönül sofralarında buluşmak isterseniz Aşevi ve Hayır Merkezimize banka hesaplarına yardımlarınızı ulaştırabilir, dilerseniz belediyemiz zemin katındaki veznelerimizden yardımlarınızı Aşevi hesaplarına yatırabilirsiniz. Biz de başkan yardımcılarımız ile birlikte 300 kişilik iftar yemeği bağışı yaparak yardım kampanyamıza ilk desteği veriyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak da günlük 750 kişilik iftar yemeğini ve 3 bin adet erzak paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için hazırladık. Gelin hep birlikte iyiliği çoğaltalım, ihtiyaç sahipleriyle gönül sofrasında buluşalım" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı