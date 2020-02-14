Turgutlu'da "Huzur ve Güven" uygulaması
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 110 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 110 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe genelindeki uygulama kapsamında 20 metruk bina, 30 iş yeri, 7 park kontrol edildi. Ayrıca trafik denetiminde ise 150 araç incelenirken, 1 iş yerine sigara içirmek, 2 kişiye de sigara içmekten işlem yapıldı.
Uygulamada, bin 400 kişinin sorgulaması yapılarak, yoklama kaçağı 6 kişiye tebligat yapılırken, 3 basit yaralama ile 2 dolandırıcılık suçundan yakalama kaydı bulunan şahıs ise gözaltına alındı.
Trafik uygulamasında ise 10 sürücüye toplam 7 bin 908 lira para cezası kesildi.