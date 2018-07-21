Turgutlu'da Huzur Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 102 polisin katılımıyla "huzur operasyonu" gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki uygulama kapsamında 11 metruk bina, 4 park, 7 okul bahçesi kontrol edildi. Ayrıca 6 ayrı noktadaki trafik denetiminde ise 143 araç incelendi.

Uygulamada, 692 kişinin sorgulaması yapılarak, uyuşturucu kullanan iki kişi suçüstü, 8 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi de kahvehanede çay ocağının altındaki dolapta saklanırken yakalandı.

Trafik uygulamasında ise toplam 4 bin 919 lira para cezası kesildi.