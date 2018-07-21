Turgutlu'da Huzur Operasyonu

Turgutlu'da Huzur Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 102 polisin katılımıyla "huzur operasyonu" gerçekleştirildi.

Turgutlu'da Huzur Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 102 polisin katılımıyla "huzur operasyonu" gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki uygulama kapsamında 11 metruk bina, 4 park, 7 okul bahçesi kontrol edildi. Ayrıca 6 ayrı noktadaki trafik denetiminde ise 143 araç incelendi.

Uygulamada, 692 kişinin sorgulaması yapılarak, uyuşturucu kullanan iki kişi suçüstü, 8 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi de kahvehanede çay ocağının altındaki dolapta saklanırken yakalandı.

Trafik uygulamasında ise toplam 4 bin 919 lira para cezası kesildi.

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