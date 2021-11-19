Son dakika gündem: Turgutlu'da hurdacıda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika gündem: Turgutlu'da hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir hurdacıya ait depolama alanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir hurdacıya ait depolama alanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Koşukırı mevkisi Hurdacılar Sitesinde, bir hurdacı dükkanın depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Son dakika gündem: Turgutlu'da hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Turgutlu'da hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Turgutlu'da hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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