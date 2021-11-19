Son dakika gündem: Turgutlu'da hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir hurdacıya ait depolama alanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Koşukırı mevkisi Hurdacılar Sitesinde, bir hurdacı dükkanın depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.