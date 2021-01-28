Turgutlu'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı
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Turgutlu'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

28.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:23
Turgutlu'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi ile hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 kişi, tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi ile hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 kişi, tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri son 3 günde düzenledikleri operasyonlar ile çok sayıda şüpheliyi suçüstü yakaladı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte 430 sentetik hap, 44 uyuşturucu hap, 31 gram esrar, 29 gram esrar tohumu ve 15 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 9 bin TL'ye el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIAsayiş Büro Amirliği ekipleri de Küçük Sanayi Sitesi ile Kır ve Ergenekon mahallelerinde hırsızlık olayları gerçekleştiren 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.


Turgutlu'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı
Turgutlu'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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