Turgutlu'da hayırsever ekmek dağıttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever, mahalle muhtarı aracılığıyla bin ekmek dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever, mahalle muhtarı aracılığıyla bin ekmek dağıttı.

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir iş adamının, ihtiyaç sahiplerine bin ekmek dağıtmak için kendisinden yardım istediğini belirtti.

Kendilerinin de hayra yardımcı olduğunu belirten Kaya, "Mahallemizde ihtiyaç sahibi olan evleri dolaşarak hayırseverimizin temin ettiği ekmekleri dağıtıyoruz. Allah hayrını kabul etsin." dedi.

Kaynak: AA