Turgutlu'da haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Turgutlu'da haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı - Haber

Turgutlu'da haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı.

16.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:04
Turgutlu'da haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı

'nın İlçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı.


Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan yakalama kararı bulunan Remzi A, Ayhan C, ve Rıfat B. yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler