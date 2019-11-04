Turgutlu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

04.11.2019 18:26

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, "hırsızlık", "yaralama" ve "görevi yaptırmama" suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan Cumali Arıkan'ın yerini tespit etti.



Düzenlenen operasyonda Cumali Arıkan, Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.



C.A, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA