Turgutlu'da gönül sofrası giderek büyüyor
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Turgutlu'da gönül sofrası giderek büyüyor

Turgutlu'da gönül sofrası giderek büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesinin Ramazan ayında başlattığı yardım kampanyasına destek artmaya devam ediyor.

Turgutlu Belediyesinin Ramazan ayında başlattığı yardım kampanyasına destek artmaya devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yardım kampanyasına bağışlanan miktarları ise haftalık olarak yayınladığı video ile paylaştı.

Turgutlu Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasıyla her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibine iftar yemeği ve erzak paketi ulaştırılıyor. Ramazan ayının ilk gününde, Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ile Ahmet Daşkan'ın 3 bin adet erzak paketi bağışlayarak başlattığı yardım kampanyasının 21. gününde 2 bin 148 kişilik iftar yemeği, bin 424 kişilik erzak paketi ulaştırıldı. Kampanyaya hayırseverler tarafından 25 bin kilogram patates ve 75 bin kilogram un bağışının yanı sıra 30 bin TL nakdi yardım ve 12 bin TL değerinde fiş de bağışlandı. Kırsal mahallelerin tamamında 1104 aileye iftar yemeği ve erzak paketleri dağıtıldı. Merkez mahallelerde ise 1268 aileye dağıtımlar yapıldı. Bununla birlikte şehit ve gazi ailelerine 120, engelli ailelere 50, esnaf odası başkanları aracılığıyla esnafa ise 750 adet yardımda bulunuldu.

Başkan Çetin Akın ise yardım kampanyasına yapılan destekleri haftalık olarak yayınladığı video ile sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Çetin Akın, "Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin iftar yemeği ve erzak paketi ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığımız yardım kampanyamız hayırseverlerimizin destekleri ile her geçen gün büyüyor. Ramazan ayının 21. günü itibariyle kırsal mahallerimizin tamamına yardımlarımızı ulaştırdık. Merkez mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Sizler de kampanyamıza destek olmak isterseniz Aşevi ve Hayır Merkezimizin TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 numaralı hesabından yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gelin hep birlikte gönül sofrasında buluşalım." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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