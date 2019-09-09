Turgutlu'da geleneksel Rahvan At Yarışı heyecanı yaşandı

09.09.2019 11:17

Turgutlu Belediyesi ve Rahvan Atçılar Derneği tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları gerçekleşti. Irlamaz Rekrasyon Alanı Koşu Kırı Mevkiinde kurulan pistte 120'den fazla rahvan atı birincilik için yarıştı.



Turgutlu Belediyesi tarihi bir gelenek olan Rahvan At Yarışlarını gerçekleştirdi. Turgutlu Rahvan Atçılar Derneği iş birliği ile Irlamaz Rekrasyon Alanı Koşu Kırı Mevkiinde kurulan pistte düzenlenen yarışlara Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda yarışsever katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Çetin Akın, "Seçim çalışmalarımızda milli ve dini bayramlarımızı en güzel ve adına yakışır bir şekilde kutlayacağız demiştik bu sözümüzü yerine getirdik. Ata sporlarımıza sahip çıkacağız demiştik. Bugün gerçekleştirdiğimiz Rahvan At yarışımızla bu sözümüzü de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Turgutlumuzun kurtuluş coşkusunu dolu dolu yaşadık. Bugün ki yarışlarımızın kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum. Yarışların düzenlemesinde emeği geçen başta Turgutlu Rahvan Atçılar Derneği Başkanı İsmail Kebapçı'ya ve federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmasın ardından 120'dan fazla at çeşitli kategorilerde birincilik için kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışlar sonunda Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı ve meclis üyeleri, Baş, Başaltı, Büyükorta, Küçük Orta, Dörtlü Taylar, Üçlü Taylar, İthal A, İthal B, İkili Taylar ve Taze Beşli kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Turgutlu Rahvan Atçılar Dernek Başkanı İsmail Kebapçı ve Rahvan Atçılar Federasyonu organizasyonun düzenlemesinde katkı sağlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın plaket takdim ederek teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA