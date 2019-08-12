Turgutlu'da geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleşti

12.08.2019 12:41

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan Orta Parkta düzenlenen genel bayramlaşma törenine katılarak, protokol üyeleri ve törene katılanlarla tek tek bayramlaşarak bayramlarını kutladı.

Turgutlu protokolü, her bayram olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramının ikinci gününde bir araya gelerek bayramlaştı. Orta Park Kafeterya'da düzenlenen bayramlaşma törenine Turgutlu Belediyesi temsilen Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan katıldı. Başkan yardımcıları Honaz ve Daşkan genel bayramlaşma törenine katılanlarla tek tek bayramlaşarak Kurban Bayramlarını kutladı. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Belediye Başkanımız Çetin Akın şehir dışında olduğu için bugün sizlerle bir arada olamadı. Ben hem onun hem de şahsım adına bayramlaşma törenine katılan herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyor hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA