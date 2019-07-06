Turgutlu'da firari hükümlü yakalandı
Turgutlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Turgutlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen firari Özkan Ç'nin (31), Turgutlu'da olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan hükümlünün, 10 ayrı suçtan yakalama kararı da bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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