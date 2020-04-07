Turgutlu'da evlerde zumba zamanı Turgutlu Belediyesi korona virüs tehlikesi nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlara yönelik eğlenceli bir zumba videosu hazırladı.

Turgutlu Belediyesi korona virüs tehlikesi nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlara yönelik eğlenceli bir zumba videosu hazırladı.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen korona virüs riskine karşı evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların hareketsiz kalmaması amacıyla hazırlanan videoda zumba eğitmeni Funda Yenmiş, evde yapılabilecek basit hareketleri eğlenceli bir şekilde gösterdi.

"Evde kalın, sağlıkla kalın"

"Hemşehrilerimize evde sağlıklı ve hareketli kalmaları için bu videoyu hazırladık" diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Evlerinde kalan vatandaşlarımızın hareketsiz kalmamaları ve spordan uzaklaşmamaları gerektiğini düşündük ve zumba videosunu hazırladık. Vatandaşlarımız bu videoya https://youtu.be/PubBjE3kW1Y linkinden ulaşabilir. Evlerimizden çıkmadığımız bu günlerde fiziksel ve psikolojik sağlığımızı korumak adına günlük basit ve yorucu olmayan egzersizleri yapmamız oldukça önemli. Bu videoyu hazırlamamıza katkı sağlayan Zumba Eğitmenimiz Funda Yenmiş'e teşekkür ediyorum. Tüm Turgutlulu hemşehrilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum zorunlu olmadıkça lütfen evde kalın, sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA