Turgutlu'da 'Evde Kal, Sporla Kal' etkinliği
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Turgutlu'da 'Evde Kal, Sporla Kal' etkinliği

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri, balkona çıkan vatandaşlara spor yaptırdı.

Turgutlu'da 'Evde Kal, Sporla Kal' etkinliği
18.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:34

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri, balkona çıkan vatandaşlara spor yaptırdı. Vatandaşlar, balkonlarında Türk ve Atatürk bayraklarını sallayarak güzel görüntüler oluşturdu. 

Turgutlu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, araçla Atatürk Bulvarı'nı gezen ekipler, vatandaşları balkonlarına çıkartarak spor yapmaya davet etti. Anonsların ardından balkonlara çıkan vatandaşlar, antrenör Şükran Pekcan ve Mert Aslan eşliğinden egzersiz yaptı. Etkinlikten keyif alan Turgutlulular, uygulamadan memnun kalırken, bu etkinliğin ilçenin tamamında yapılması önerisinde bulundu.

'EVDE KAL, SPORSUZ KALMA'

Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma sloganı ile fiziksel hareketliliğin kaybedilmemesini amaçladık. Antrenörlerimiz, gençlik liderlerimizle, Atatürk Bulvarında halkımızı hareketlendirerek motivasyonlarını arttırma şansımız oldu. Salgın sona erene kadar tüm evlerimizin balkonlarından hareketli olmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını halkımızla buluşturmayı temenni ettik. Bayraklarımızı sallayarak bayramımızı kutladık. Turgutlu halkına gösterdikleri teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın balkondan katıldıkları etkinliğe daha ilk günden ilgi duyması, bizleri memnun etti. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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