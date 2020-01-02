Turgutlu'da ev yangını, maddi hasara neden oldu
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Turgutlu'da ev yangını, maddi hasara neden oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

02.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:36
Turgutlu'da ev yangını, maddi hasara neden oldu

'nın ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, 'ndeki Şehitler Yolu'nda Mahmut Girgin'e ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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