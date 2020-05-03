Turgutlu'da esnafa gıda paketi desteği

Turgutlu'da "Esnafımızın Yanındayız" sloganı ile başlatılan kampanyayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında iş yerleri geçici süreliğine kapanmak zorunda kalan esnaflara 100 adet gıda paketi dağıtıldı.

Turgutlu'da "Esnafımızın Yanındayız" sloganı ile başlatılan kampanyayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında iş yerleri geçici süreliğine kapanmak zorunda kalan esnaflara 100 adet gıda paketi dağıtıldı.

Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi'nin yürüttüğü kampanya kapsamında Berberler ve Kuaförler Odası, Lokantacılar Odası ve Kahveciler Odası üyelerinden ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı.

Merkez Müdürü İhsan Pekzorlu, okul aile birliği ve personelin de katkılarıyla esnafa bu zor günlerinde destek olduklarını belirterek, "Okul olarak 50, Turgutlu Ticaret Borsamız ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile de 50 adet olmak üzere toplam 100 adet gıda paketi dağıttık. Gıda yardımlarımız devam edecek. Projemize destek vermek isteyen işadamlarımız, esnaflarımız ve vatandaşlarımız Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler" dedi.

Kaynak: AA