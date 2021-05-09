Turgutlu'da erik hasadı başladı
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Turgutlu'da erik hasadı başladı

Turgutlu'da erik hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üreticiler dumanlı papaz eriği hasadına başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üreticiler dumanlı papaz eriği hasadına başladı.

Gediz Nehri Havzası'nda yer alan Turgutlu Ovası'nda yetiştirilen eriğin toplanması için çalışmalar sürüyor.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, gazetecilere 13 bin dekar alanda 45 bin ton üzerinde üretilen eriğin, adını üzerindeki buğudan aldığını belirtti.

Şenol, toplanan eriğin ağırlıklı olarak iç piyasada satıldığını kaydetti.

Üretici Kamuran Toprak da geçen yıla göre rekoltede yüzde 40 civarında düşüş olduğunu ifade ederek, "Umut ediyoruz ki fiyatlar şu anki seyrinde devam eder. Dumanlı papaz eriği başka hiç bir yerde yok." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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