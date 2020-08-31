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Turgutlu'da 'El emeği halk pazarı' açıldı

Turgutlu Belediyesi tarafından ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla el emeği ürünlerini satabilecekleri 'El Emeği Halk Pazarı' düzenlenen törenle açıldı.

Turgutlu'da 'El emeği halk pazarı' açıldı
31.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:55

Turgutlu Belediyesi tarafından ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla el emeği ürünlerini satabilecekleri 'El Emeği Halk Pazarı' düzenlenen törenle açıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Kızı Gülce Akın ile birlikte Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, CHP Turgutlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kutluel'in açılışını gerçekleştirdiği El Emeği Halk Pazarının açılış törenine Turgutlulular da yoğun katılım gösterdi.

Açılış töreninde konuşan Başkan Çetin Akın seçim döneminde vermiş olduğu sözü tutmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek Turgutlulu kadınlara ve dezavantajlı gruptaki vatandaşlara yönelik hayata geçirilen El Emeği Halk Pazarı projesinin Turgutlu'ya hayırlı olmasını diledi. Başkan Akın şu şekilde konuştu: "Seçim çalışmalarında söz verdiğimiz gibi kadınlarımızı aile ekonomisinin içerisine katacağımız çalışma ve projelerimizin ilkini gerçekleştirdik. Kadınlarımızın evlerinde ürettikleri el işlerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları için bir pazar oluşturduk. Pandemiden dolayı açılışını uzun zamandır ertelemek durumunda kaldığımız El Emeği Halk Pazarımızı kadınlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda açmaya karar verdik. Belediyemize müracaat eden kadınlarımız bu pazarımızdan ücretsiz olarak dönüşümlü bir şekilde yararlanabilecekler. Ancak pazarımızda engelli vatandaşlarımız ve doğa derneğimizin sabit barakaları olacak, onlar bu dönüşümün dışında kalacaklar. Ben sahalarda verdiğimiz sözleri gerçekleştirmiş olmaktan dolayı ekibimle birlikte çok mutluyum. İnşallah bu açtığımız pazar hem Turgutlu'muza, ailelerimize, kadınlarımıza, engellilerimize katkı sağlar. Ben yaptığımız bu çalışmanın Turgutlu'ya hayırlı olmasını diliyorum."

Açılış töreninin ardından Başkan Akın, eşi Sabriye Akın ve Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ve Mithat Erden ile birlikte kurulan stantları gezdi. Ürünler ile ilgili bilgi aldı ve ürünlerinin satışını yapan vatandaşlara hayırlı işler dileklerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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