Turgutlu'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde yürüyüş düzenlendi

10.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:01

Turgutlu ilçesinde, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Öğrenciler ve sağlık çalışanları 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar ellerindeki pankartlarla sigaranın zararlarına dikkati çekti.

Programın sonunda İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve beraberindeki heyet, Turgutlu Kaymakamlığını ziyaret etti.

Burada, Kaymakamlık çalışanlarına karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile ilgili bilgi verildi.

Kaynak: AA