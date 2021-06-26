Turgutlu'da drone destekli uygulamada 125 kök hintkeneviri ele geçirildi
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Turgutlu'da drone destekli uygulamada 125 kök hintkeneviri ele geçirildi

Turgutlu'da drone destekli uygulamada 125 kök hintkeneviri ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli operasyonda 125 kök hintkeneviri ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli operasyonda 125 kök hintkeneviri ele geçirildi. 

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince Kayrak Mahallesi Kocaoluk mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında drone ile arazi kontrolü yapıldı. Kontrolde ormanlık arazide bakımları yapılmış 125 kök hintkeneviri ele geçirildi. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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