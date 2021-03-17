Turgutlu'da drone destekli trafik denetiminde 42 sürücüye 13 bin lira ceza
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Turgutlu'da drone destekli trafik denetiminde 42 sürücüye 13 bin lira ceza

17.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:24
Turgutlu'da drone destekli trafik denetiminde 42 sürücüye 13 bin lira ceza

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden drone desteğiyle yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 42 sürücüye 13 bin 188 lira cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden drone desteğiyle yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 42 sürücüye 13 bin 188 lira cezai işlem uygulandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent trafiğinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla havadan denetim gerçekleştirildi.

Ergenekon Mahallesi Kavşağında yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalinde bulunan ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 42 sürücüye toplam 13 bin 188 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin kent genelinde yoğun şekilde devam edeceğini belirten ekipler ayrıca, sürücülere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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