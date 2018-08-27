Turgutlu'da Doğalgaz Borusu Patladı

Turgutlu ilçesinde altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Caddesi'nde sürdürülen altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı ve gaz sızıntısı yaşandı.

Doğalgaz borusunun patlaması üzerine olay yerine doğalgaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, Cumhuriyet Caddesi ve sokak girişlerini kapatarak güvenlik şeridi çekti.

Doğalgaz ekiplerinin çalışmasıyla gaz akışını sağlayan vana kapatıldı ve gaz sızıntısı önlendi.