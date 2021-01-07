Turgutlu'da çöp konteynerinde patlama
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Turgutlu'da çöp konteynerinde patlama

07.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:39
Turgutlu'da çöp konteynerinde patlama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Yapılan ilk araştırmada patlayıcı madde izine rastlanılmayan olayda çöp konteynerinde hasar meydana geldi. 

Olay, saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Setüstü Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde henüz sebebi belirlenemeyen patlama yaşandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, sadece çöp konteyneri hasar aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAManisa Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir patlayıcı madde izine rastlanılmadı, araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi. Sadece konteynerin alt bölümünde bir açılma olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.01.2021 günü saat 18.00 sıralarında Turgutlu İlçesi Atatürk Mahallesi Setüstü Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde patlama meydana gelmiştir. Bahse konu adreste yapılan incelemelerde, çöp konteynerinin sağ alt kısmında açılma meydana geldiği ve patlamanın etkisiyle etrafta başka herhangi bir zarar ve ziyanın olmadığı anlaşılmıştır. Olay yeri inceleme ve terör ekiplerimizce yapılan araştırmada patlayıcı madde izine rastlanılmamış olup, patlama nedenini araştırma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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