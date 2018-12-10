Turgutlu'da Çocuklara Hafta Sonu Eğlencesi

Turgutlu MABEM Konferans Salonu'nda sahnelenen oyuna katılan çocuklar, kahkaha dolu bir hafta sonu geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şarlo Sirkte isimli çocuk oyunu Turgutlu MABEM Konferans Salonu'nda sahnelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz öncülüğünde Bartu Kaan Şensoy'un yazıp-yönettiği oyunda Selim Can Doğancı, İrem İner, Servet Şencel, Batuhan Nil, Name Sofu, Harun Ovagülü, Murat Bakır, Derya Bozdoğan ve Merve Doğrar rol aldı. Yoğun katılımın sağlandığı oyun, hafta sonu çocukların ve ailelerin güzel zaman geçirmesini sağladı. Çocukların kahkaha dolu bir oyun izlediğini belirten vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.