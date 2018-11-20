Turgutlu'da "Çocuk Meclisi" Kuruldu

Turgutlu ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Meclisi" kuruldu.



Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Çocuk Meclisi, ilk toplantısını belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirdi.

İlçede bulunan okulların öğrenci meclisi başkanlarının katıldığı toplantıda, Çocuk Meclisi Başkanı ve Başkan yardımcıları seçimi yapıldı.



Meclis üyelerinin oy kullandığı toplantıda, İdil Su Nalpant meclisi başkanı seçilirken, Niyazi Ayberk Gülsüz ve Yaran Karazeybek ise başkan yardımcısı oldu.



Turgutlu Çocuk Meclisi'ni ilk toplantısında ziyaret eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, geleceği şekillendirecek olan çocukların, şimdiden özgüvenleri yüksek bireyler olması açısından böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde konuşma hakkının çocukların olmasını istediklerini belirten Başkan Şirin, "Turgutlu Belediyesi olarak bu özel günde, Türkiye'de ilk olan okul başkanlarının meclis üyesi olduğu etkinliği hep birlikte gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Meclis üyesi kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çocuk Meclisi toplantısında ayrıca, psikolog Gizem Söyün tarafından çocuk haklarıyla ilgili sunum yapıldı.



Çocuk Meclisi üyeleri de Turgutlu'daki sorunlar ile ilgili konuşma yaptı.