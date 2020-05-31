Turgutlu'da çıkan yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü
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Turgutlu'da çıkan yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangın, yaklaşık 1 dekarlık ormanlık alana zarar verdi.

31.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:50

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangın, yaklaşık 1 dekarlık ormanlık alana zarar verdi.

Turgutlu ilçesine bağlı Aşağı Bozkır ve Çatalköprü mahallelerinin sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 8 personel ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangını söndürmek için yapılan çalışmalara, çevre sakinleri de katıldı.

Yangın, tarım arazilerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının 1 dekarlık ormanlık alanda zarara neden olduğu öğrenildi.

Turgutlu'da çıkan yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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