Turgutlu'da çıkan yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangın, yaklaşık 1 dekarlık ormanlık alana zarar verdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangın, yaklaşık 1 dekarlık ormanlık alana zarar verdi.

Turgutlu ilçesine bağlı Aşağı Bozkır ve Çatalköprü mahallelerinin sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 8 personel ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangını söndürmek için yapılan çalışmalara, çevre sakinleri de katıldı.

Yangın, tarım arazilerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının 1 dekarlık ormanlık alanda zarara neden olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA