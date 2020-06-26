Turgutlu'da çıkan kavgada baba ve oğlu tüfekle yaralandı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada baba ve oğlu tüfekle yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada baba ve oğlu tüfekle yaralandı.

Çampınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.T. (55), S.K. (18) ve babası N.K. (51) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.T, yanındaki tüfekle baba ve oğluna ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan baba ve oğul, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda yaralanan N.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

S.T, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA