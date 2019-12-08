Turgutlu'da çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı
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Turgutlu'da çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi, gece bekçilerince gözaltına alındı.

08.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:24
Turgutlu'da çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı

'nın ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi, gece bekçilerince gözaltına alındı.

Asayiş Şubesine bağlı gece bekçileri, Gar civarından durumundan şüphelendikleri S.Y'ye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapmak istedi.


Kaçmaya başlayan S.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli hakkında 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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