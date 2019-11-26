Turgutlu'da çatı yangını
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Turgutlu'da çatı yangını

Turgutlu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

26.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:26
Turgutlu'da çatı yangını

ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Yedi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında soba külünden dolayı yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çatı katında bulunan koltuk ve halılar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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