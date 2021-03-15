Turgutlu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü hazırlıkları
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Turgutlu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü hazırlıkları

15.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:13
Turgutlu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü hazırlıkları

Turgutlu Belediyesi ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Turgutlu Şehitliği'nde hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Turgutlu Şehitliği'nde hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdi. Merkez ve kırsal mahallelerin tamiratları da yine ekipler tarafından sürdürülüyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününe kısa bir süre kala Turgutlu Şehitliği'nde hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamında şehitlik içerisinde boyama ve yeşil alanların bakım çalışmaları ekipler tarafından titizlikle yürütüldü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise hazırlanan program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Çampınar, Musalaryeniköy, Osmancık mahalleleri ile Selvilitepe Mahallesi Gökay Sokak'ta altyapı çalışmaları sırasında kazılan noktaların tamiratları ekiplerce gün boyu devam etti.

Turgutlu Şehitliği'nin Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü için hazırlandığını kaydeden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Üç gün sonra Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünü kutlayacak aynı zamanda kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anacağız. Bu sebeple Turgutlu Belediyesi olarak 18 Mart öncesinde şehitliğimizde yeşil alan bakım ve boyama çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca dört mahallemizde de gerekli tamiratlar ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Gece gündüz demeden kentimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Turgutlu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü hazırlıkları
Turgutlu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü hazırlıkları
Turgutlu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü hazırlıkları
Turgutlu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü hazırlıkları
Turgutlu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü hazırlıkları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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