Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş olarak ölü bulundu

SEYHAN, ADANA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir Kedi, daha 4 bacağı kesili halde ölü bulundu. İlçede geçen yıl ekim ayından bu yana bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7'ye yükseldi.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, geçen 29 Ekim'de bacakları kesik halde 2 kedi ölüsü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yavru 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sallıtepe'nin bu paylaşımı kısa sürede yayıldı, kedileri öldüren kişi veya kişilere hayvanseverlerden büyük tepki geldi.

Olay yerine giden Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği (TURHAKDER) Başkanı Seyhan Sallıtepe, "Bu kaçıncı vaka? Biz tükendik, içimiz acıyor. O hayvanların o şekilde acıyla ölmesi mahalle halkının, polisin, bizim, herkesin psikolojisini bozdu. Bir an önce bunu yapanı bulmalıyız. Halk bunu çözecek. Halkın bu işe el atması gerekiyor, el birliğiyle bunun sorumlusunu bulalım. Artık bu işe son vermeliyiz" dedi.