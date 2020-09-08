Turgutlu'da bir evin bahçesinden 9 kamyon çöp çıktı
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Turgutlu'da bir evin bahçesinden 9 kamyon çöp çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evin bahçesinden yaklaşık 9 kamyon çöp çıkarıldı.

Turgutlu'da bir evin bahçesinden 9 kamyon çöp çıktı
08.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:11

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evin bahçesinden yaklaşık 9 kamyon çöp çıkarıldı.

Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokak'taki bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri, durumu Turgutlu Kaymakamlığına bildirdi.

Turgutlu İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda evin bahçesinde bulunan çöp ve malzemeler belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Ekipler, bahçeden 9 kamyon çöp çıkarıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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