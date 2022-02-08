Turgutlu'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Turgutlu'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA, İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Turgutlu'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişi bıçakla yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özyurt Mahallesi Şehit Yolu üzerinde Ö.Ş. (55) oğlunun kayınbiraderi olan M.A. (32) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.Ş. ile kavgayı ayırmaya çalışan M.Y. (39) yaralandı.

Ö.Ş. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, elinden yaralanan M.Y. ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Olaydan sonra uzaklaşan M.A, polis ekiplerince Turgutlu ovasındaki bir hayvan damında yakalandı.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Turgutlu, Manisa, Şehit, Güncel, Haber

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