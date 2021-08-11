TURGUTLU'DA ATIK KAĞIT TOPLAYICILARI HAKKINDA ÇALIŞMA
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TURGUTLU'DA ATIK KAĞIT TOPLAYICILARI HAKKINDA ÇALIŞMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kaçak kağıt ve hurda toplayan çoğunluğu Afganistan ve Suriye göçmeni 20 kişinin araçlarına ve topladıkları malzemelere el konuldu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kaçak kağıt ve hurda toplayan çoğunluğu Afganistan ve Suriye göçmeni 20 kişinin araçlarına ve topladıkları malzemelere el konuldu. 20 kişi hakkında ise, işlem yapıldı.

Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün ve Manisa Valiliği genelgeleri ile UKOME kararları doğrultusunda, Turgutlu'daki atık kağıt toplayanlara yönelik çalışma yapıldı. Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada; Afgan ve Suriyeli olduğu belirtilen 20 kişi hakkında işlem yapıldı. Kaçak kağıt ve hurda toplayan kişilerin araçlarına ve topladıkları malzemelere ise el kondu. Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, Atık kağıt toplayan kişilere yönelik çalışma yaptık, çoğunluğu Afganistan ve Suriye göçmeni olan 20 kişinin araçlarına ve topladıkları malzemelere el konuldu. Turgutlu'da çevre düzeni ve trafiği bozan bu tür kişilere işlem yapmaya devam edeceğiz dedi.

Ayrıca kaldırım işgallerine yönelik yapılan uygulamalarda 9 işyerlerine işgal yönünden ceza uygulandı. 4 adet işyerine ruhsatsızlıktan işlem uygulandı.

TURGUTLU'DA ATIK KAĞIT TOPLAYICILARI HAKKINDA ÇALIŞMA
TURGUTLU'DA ATIK KAĞIT TOPLAYICILARI HAKKINDA ÇALIŞMA
TURGUTLU'DA ATIK KAĞIT TOPLAYICILARI HAKKINDA ÇALIŞMA
TURGUTLU'DA ATIK KAĞIT TOPLAYICILARI HAKKINDA ÇALIŞMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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