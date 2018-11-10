Turgutlu'da, Ata'ya Saygı Duruşunda Siren Çalmamasına Soruşturma

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80'inci ölüm yıl dönümünde anıldı. Tören alanındaki saygı duruşu sırasında siren çalmaması tepkisi çekti. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, konuyla ilgili gerekli soruşturmanın açılacağını söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümünde Turgutlu'da da anıldı. İlk tören saat 08.45'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Alanı'nda gerçekleştirildi. Turgutlu Kaymakam Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Baro Temsilcisi Merih İlik, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Kaymakam Turan ve Belediye Başkanı Şirin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla tören başladı. Saat 09.05'te ilçede hayat 2 dakikalığına durdu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, tören sona erdi.

SİREN ÇALMAMASINA TEPKİ

Saygı duruşı sırasında, saat 09.05'te sirenlerin çalmaması, alanda bulunanların tepkisini çekti. Programın bitiminde Kaymakam Uğur Turan, bunun nedenini öğrenmeye çalıştı. Kaymakam Turan ardından yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı bu konuda gerekli soruşturmayı yapacak" dedi. Belediye Başkanı Şirin ise "Bize düşen bölümde biz de soruşturma açacağız" diye konuştu. Alanda bulunan vatandaşlar, sirenin unutulduğunu söyledi.

CHP İlçe Başkanı Yakup Çilel ise "Ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anma programı çerçevesinde Turgutlu Belediyesi tarafından yapılması gereken siren çalma işlemi gerçekleşmemiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları olarak kınıyoruz. Bu düşüncelerimizi de siz değerli basın çalışanlarıyla paylaşmayı uygun gördük" dedi.

- Manisa