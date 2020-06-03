Turgutlu'da asayiş uygulaması yapıldı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 104 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık iş yerleri, metruk binalar, park, kafe ve kahvehaneler ile bazı güzergahlarda denetleme yapıldı.

Uygulamada bin 100 kişi Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Denetimlerde 3 kişiden 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

276 araç ve sürücü kontrol edilirken 6 motosiklet trafikten men edildi, 24 sürücüye 64 bin lira cezai işlem uygulandı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olması gerek bir birahaneye açık olmasından dolayı, maske takmayan 16 kişiye maske takmamaktan Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA