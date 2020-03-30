Turgutlu'da apartmanın elektrik panosu yandı Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda yangın olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Elektrik panosundan kaynaklanan yangına itfaiye müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası apartmanın girişinde hafif hasar oluştu.

Kaynak: AA