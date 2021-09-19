Turgutlu'da 71 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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Turgutlu'da 71 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Turgutlu'da 71 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarmanın drone destekli aramasında, 71 kök Hint keneviri bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarmanın drone destekli aramasında, 71 kök Hint keneviri bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayrak Mahallesi'ndek bulunan Karaoluk mevkisindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Drone destekli yapılan arama çalışmasında 50 ila 210 santimetre boyunda 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma, kenevir bitkisi yetiştirenlerin tespiti için çalışma başlattı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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