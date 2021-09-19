Turgutlu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumllusu Ahmet İlter, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık ile Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yaptı.

Törene, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler de katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilciğini ziyaret etti.