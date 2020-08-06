Turgutlu'da 12 kilogram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 kilogram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
06.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:26
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 kilogram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu taşıyan kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler N.K. (22) ve İ.Y'yi (17) Urganlı Mahallesi'nde taşıdıkları çuvalla yakaladı. Çuvalda, 12 kilogram kubar esrar bulundu.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gediz Nehri kenarında yapılan aramada, 1,5 ila 2,5 metre boyunda 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA