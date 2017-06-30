Turgutlu Çöplüğünde Yangın

Turgutlu ilçesinde, eski Kemalpaşa yolu üzerinde bulunan belediye çöplüğünde yangın çıktı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.



Jandarmanın güvenlik önlemleri aldığı çöp toplama alanında, söndürme çalışmaları devam ediyor.



Yangın ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, korkulacak ya da endişe edilecek bir durumun olmadığını belirtti.



Başkan Şirin, "Ekiplerimiz, ihbar anından itibaren yangına müdahale ettiler. Temennimiz, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürülmesidir. Ekiplerimiz çalışıyor." diye konuştu.