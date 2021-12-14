MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Çatalköprü'de 6 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün inşaatını tamamladı ve vatandaşların kullanımına açtı. Yol çizgileri de çekilen köprü, güvenle kullanılabilir hale geldi. Turgutlu ilçemizde özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, tarım arazilerine ulaşmak için kullandığı köprüler, mevcut durumuyla trafik akışını yavaşlatıyordu. Çatalköprü, mahallesinde bulunan köprüde bunlar biriydi. Yapımı tamamlanan Çatalköprü dur-geç köprüsü sıcak asfalt çalışmasının ardından hizmete açıldı. Yıllardır sorun olan köprü artık sorun olmaktan çıktı. Bu yolları kullanan sürücü ve üreticilerimiz rahat bir nefes aldı.

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