Turgutlu Çatal Köprüsü

Turgutlu ilçesi Çatalköprü Mahallesi'nin girişinde bulunan ve iki aracın aynı anda geçmesinin imkansız olduğu dur geç köprüsünü, kısa süre içerisinde yeniledik. 10 metre genişliğinde, 46 metre uzunluğundaki yeni köprü, güzergahı kullanan 6 mahallenin vatandaşlarını da mutlu etti. Turgutlu halkı, yenilenen Çatalköprü Köprüsü ile trafikte rahat bir nefes aldı.

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